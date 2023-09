“Dementia Friendly”: a Bisceglie tre giorni di incontri informativi, mostre e percorsi sensoriali

Il progetto di “Bisceglie comune amico della demenza” nasce nel 2021 per garantire maggiore attenzione, inclusione e supporto alle persone colpite da demenza e alle loro famiglie attraverso un processo di coinvolgimento attivo di tutta la comunità cittadina.

Anche quest’anno, in occasione del mese dedicato alla malattia di Alzheimer, tornano le iniziative di sensibilizzazione. L’Associazione Urca, già protagonista del BiComix, il festival del fumetto e del cosplay, promuove così, in collaborazione con numerosi enti e realtà locali un evento “Dementia Friendly” che si terrà nei giorni 28, 29 e 30 settembre presso Palazzo Tupputi a Bisceglie.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bisceglie, di Confcommercio Bisceglie e dell’Associazione Alzheimer Bari e Bat, coinvolgendo una vasta gamma di realtà locali, tra cui DFC Bisceglie, DFC Bari, Opera Don Uva, Epass Onlus, il Centro Diurno “Lasciati Raccontare”, il Centro Anziani “Storelli,” la Compagnia Teatrale “BinarioZero” e Sophia Coworking.

L’evento è stato pensato con l’idea di coinvolgere attivamente più attori della comunità locale in iniziative significative, ognuno con il suo contributo: un’emozionante mostra d’arte sull’Alzheimer intitolata “Disinibiti”, allestita attraverso una “call per artisti” coordinata dall’Associazione URCA, a cui si affiancherà una piccola esposizione con le illustrazioni dell’animatore 2D biscegliese Giulio de Toma, che narreranno la demenza in modo ironico ma emotivamente coinvolgente.

Nei tre giorni sarà visitabile anche un percorso sensoriale creato dal centro diurno Lasciati Raccontare, che permetterà ai partecipanti di comprendere e sperimentare in prima persona i sintomi legati alle demenze. Infine, previsti degli incontri informativi in forma di tavola rotonda dedicati al tema della demenza.

“Promuovere comunità amiche della demenza è un’opportunità straordinaria per la nostra città di unirsi e dialogare su un tema che coinvolge tutte le persone, direttamente o indirettamente”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’Associazione URCA e dell’iniziativa Bisceglie DFC.

L’evento avrà luogo nei giorni 28, 29 e 30 settembre, dalle ore 17:30 alle 22:00, con ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a sostenere e far parte attivamente di questa comunità amica.