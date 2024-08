Dell’Orco: “Cassa armonica non è giostra per bambini, senso civico prevalga sull’inciviltà”

La festa patronale, prevista per il prossimo fine settimana, si avvicina a grandi passi. Proseguono i lavori di posizionamento delle luminarie e da pochi giorni è stato ultimato l’allestimento della cassa armonica che permetterà di allietare le serate al Palazzuolo, ma c’è da constatare che non c’è rispetto per il lavoro e le risorse messe in campo.

«Nei giorni scorsi ho assistito personalmente al maltrattamento della cassa armonica posizionata al centro del Palazzuolo – ha affermato con rammarico Nicola Dell’Orco, presidente del Comitato Diocesano Feste Patronali – domenica 4 agosto, la base della cassa armonica è diventata la porta da calcio per ragazzi che giocavano a pallone, calciandolo sui pannelli che formano la struttura. Il recinto superiore, dove tra pochi giorni i musicisti suoneranno, è diventato un’area di gioco per bambini saliti con l’aiuto dei loro genitori, in quanto non sono state volutamente montate le scale per accedere alla parte superiore».

«La malcapitata cassa armonica non ha avuto tregua nemmeno mercoledì 5 agosto. Oltre ai soliti ragazzi con i palloni – continua – ho personalmente sorpreso un ragazzo che è addirittura entrato sotto la struttura coperta da pannelli per nascondersi, giocando a nascondino con i suoi amici. Ci siamo subito attivati, tappezzando la cassa armonica con richieste di rispetto e mettendo del nastro segnaletico che, mi duole constatare, qualcuno ha ben pensato di rimuovere»

«Faccio un appello al buonsenso dei miei concittadini biscegliesi, che attendono la festa per rivivere le tradizioni e le abitudini della nostra comunità. La cassa armonica non è affatto una giostra per bambini. Ci affidiamo al buon senso dei genitori affinché comprendano gli sforzi che tutta la squadra e i diversi volontari fanno per offrire una festa quanto più bella possibile» ha aggiunto il presidente Dell’Orco.

«Con queste mie parole, con non poco rammarico, il Comitato Feste Patronali intende portare a conoscenza della cittadinanza tale situazione, affinché il senso civico prevalga sull’inciviltà che, oramai, senza alcun imbarazzo si esibisce proprio nel cuore della nostra città.

«Sotto altro profilo, teniamo a ricordare che eventuali danni a cose e persone saranno perseguiti in tutte le sedi e che il Comitato declina qualsivoglia responsabilità in caso di infortuni, essendo espressamente vietato l’utilizzo della cassa armonica a personale non autorizzato» ha continuato.