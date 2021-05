Delle Donne: “Bisceglie al momento resta Covid hospital”

Il “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie continuerà ad essere Covid hospital anche dopo il 25 maggio. La notizia giunge direttamente da Alessandro Delle Noci, Commissario straordinario della Asl Bt, che ha firmato oggi una nota con la quale avvia la procedura di ripristino all’ospedale di Barletta delle attività ordinarie.

“Abbiamo recepito le indicazioni della Regione Puglia e in attesa di ulteriori elementi di dettaglio in considerazione della riduzione del numero dei ricoveri legati al Covid abbiamo predisposto la riorganizzazione del servizio di assistenza ospedaliero. Procederemo per gradi – aggiunge Delle Donne – e quindi innanzitutto sulla scorta dei posti letto liberi a Bisceglie che al momento resta Covid hospital, procederemo con il trasferimento dei pazienti positivi che potranno essere anche ospitati a Canosa in caso di necessità riabilitativa. Sarà utilizzato l’ospedale di Barletta solo in caso di indisponibilità di posti letto su Bisceglie e Canosa”.

“Anche su attivazione di Pronto Soccorso no-Covid e attività chirurgica procederemo con cautela e a partire dal 25 maggio – continua il Commissario straordinario – è necessario definire percorsi di assoluta sicurezza per i pazienti sui quali i professionisti del settore sono già impegnati. La rete ospedaliera della Asl Bt in questi mesi ha mostrato grande flessibilità e per questo devo ringraziare tutti gli operatori e i cittadini per la comprensione e la pazienza mostrati, abbiamo trasferito servizi e continuato a mantenere attiva anche l’attività chirurgica ma ora, per fortuna, il numero dei ricoveri in continua diminuzione ci consente di procedere con il ripristino graduale e ordinato delle attività ordinarie”.