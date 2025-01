Davide Lamanuzzi alla Direzione per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato

A partire dallo scorso 8 gennaio il Dott. Davide Lamanuzzi è entrato a far parte della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi.

Un passaggio importante nella carriera del Dirigente biscegliese che in passato ha lavorato alla Questura di Bolzano dal 2018 al 2019 come Funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, passando poi alla Questura di Vibo Valentia dove è rimasto fino ad aprile 2021 ricoprendo il ruolo di Vice Dirigente della Squadra Mobile. Per Lamanuzzi arriva l’esperienza alla Questura di Napoli come Funzionario addetto alla Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sino a settembre 2022. Ultima tappa del percorso del dirigente biscegliese quella alla Questura di Ferrara come Dirigente della Squadra Mobile.