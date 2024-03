Danni a staccionata, divieto di transito sul tratto ciclopedonale in zona Ripalta

La Ripartizione Polizia Locale, Protezione civile, Sicurezza e Viabilità del Comune di Bisceglie ha ordinato il divieto di transito a pedoni e ciclisti sul tratto sterrato che collega via Capitini alla zona di Ripalta.

L’ordinanza si è resa necessaria per garantire la pubblica incolumità e resterà in vigore fino al pieno ripristino della staccionata in legno posta a protezione dello strapiombo tra il piano campagna e quello del livello del mare.

Nei giorni scorsi, il personale del Comune di Bisceglie ha accertato il cedimento di alcuni tratti della staccionata in legno e la necessità di provvedere al ripristino della stessa. Per salvaguardare la sicurezza di pedoni e ciclisti, il Comandante della Polizia Locale ha quindi disposto con urgenza la chiusura del tratto di sterrato in attesa della sistemazione della staccionata.