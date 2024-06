Dalla pubertà alla menopausa: open day su prevenzione femminile a Bisceglie

In riferimento alla promozione della salute in tutte le fasi della vita della donna ed in relazione alle modificazioni ormonali che impattano sul benessere psicofisico, l’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella – in possesso del riconoscimento del Bollino Rosa per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con percorsi ottimizzati per il genere femminile – ha organizzato mercoledì 19 giugno una serie di iniziative pubbliche e gratuite di screening e informazione.

Quattro le tematiche al centro della giornata: alimentazione in gravidanza ed allattamento, prolattina e fertilità, screening metabolicovascolare in menopausa e salute cardiovascolare in menopausa.

Questo il programma:

Prolattina e Fertilità: dalle ore 9.00 alle ore 11.30 – Ambulatorio di Endocrinologia. Prenotazione al numero 348.8595233 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ambulatorio di Endocrinologia. Prenotazione al numero 348.8595233 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Alimentazione in gravidanza ed allattamento dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – Plesso Don Pierino Arcieri – DSS5 e UOSVD Ostetricia. Evento libero senza prenotazione

Plesso Don Pierino Arcieri – DSS5 e UOSVD Ostetricia. Evento libero senza prenotazione Screening metabolico-vascolare: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – Ambulatorio di Medicina Interna . Evento con prenotazione al numero 348.8595233 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ambulatorio di Medicina Interna Evento con prenotazione al numero 348.8595233 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nel pomeriggio, invece, presso Palazzo Tupputi dalle ore 17 alle ore 19.30 convegno con ingresso libero su Salute cardiovascolare nella donna in menopausa con interventi di specialisti ed esperti.

I saluti istituzionali saranno affidati alla Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo, al Direttore Sanitario Asl Bt Sandro Scelzi, alla Direttrice Sanitaria del P.O. Vittorio Emanuele II Bisceglie Pierangela Nardella, al Direttore Dipartimento Materno-Infantile Asl Bt Pietro Lalli ed al sindaco di Bisceglie Angarano.