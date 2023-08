Dalla produzione alla vendita, Mastrototaro Food mette in mostra i suoi tesori / VIDEO

Veri e propri artigiani della bontà hanno dimostrato, giovedì 3 agosto in piazza Regina Margherita di Savoia, il processo di produzione di ortaggi locali e verdure del territorio, con dovizia di particolari, con cura e professionalità che portano al confezionamento e alla vendita.

L’evento, che ha avuto come apice l’apertura di un proprio store in piazza Regina Margherita di Savoia n. 2, è stato organizzato dall’azienda biscegliese Mastrototaro Food non nuova a progetti di ampio respiro nazionale e internazionale.

Per l’occasione abbiamo ascoltato uno dei fratelli Mastrototaro, Mauro, e il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera.

Servizio e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.