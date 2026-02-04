Dal sogno alla realtà: il biscegliese Leonardo Garofoli nella Scuderia Ferrari come motorista

Un giovane biscegliese nella Scuderia Ferrari: è la storia di Leonardo Garofoli che, dallo scorso mese di novembre è parte integrante del team Ferrari nel ruolo di motorista.

La strada professionale di Leonardo prende il via all’età di 16 anni quando inizia a lavorare nell’autofficina di Giulio L’Erario, dapprima come esperienza dettata all’interno del progetto “Alternanza scuola-lavoro” e poi come dipendente.

Alcuni anni dopo Leonardo lascia la città e si iscrive a un corso di otto settimane da motorista racing. Trascorso qualche tempo giunge l’inaspettata chiamata da Maranello per un colloquio conoscitivo. Un colloquio dall’esito positivissimo e che lo porta a effettuare subito le visite mediche presso la sede della Scuderia e coinciare l’avventura col Cavallino Rampante.

Da quattro mesi quindi Leonardo Garofoli fa parte del Team Ferrari – Gruppo montaggio motore. Un gran bel traguardo scorto anche dalla Regione Puglia che ha dedicato al giovane biscegliese un post di congratulazioni sui suoi account social. (credit foto: Scuderia Ferrari)