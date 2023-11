Dal fine settimana il centro storico di Bisceglie si trasforma nel “Borgo del Natale”

Il Natale è, tra tutte le feste, quella più amata e attesa da grandi e piccini, quella che avvolge e incanta con le sue luci, i suoi colori e il suo calore, in cui si riscopre il piacere dello stare insieme, della solidarietà e della condivisione.

L’Associazione “Borgo Antico” invita la cittadinanza a scoprire la magica atmosfera del Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie, che da sabato 25 novembre accoglierà famiglie e bambini, ogni pomeriggio dalle ore 18, fino a Santo Stefano.

Una delle principali attrattive sarà il Grande Villaggio di Babbo Natale in Piazza Duomo: il luogo d’incanto in cui i bambini di tutte le età potranno trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che coinvolgeranno i piccoli visitatori in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Torna anche quest’anno il Cantastorie, con letture per l’infanzia a tema natalizio, e il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con Anpa, Suore di Villa Giulia, Ail e Associazione Diversamente Uguali.

I ristoratori biscegliesi delizieranno i visitatori con alcune delle pietanze tipiche del Natale pugliese, allestendo un vero e proprio itinerario del gusto diffuso in tutta la città vecchia.

Il programma delle attività sarà inoltre arricchito ogni venerdì, sabato e domenica dai cori natalizi e da tanti momenti di musica, intrattenimento e animazione di strada, secondo un calendario che sarà diffuso nei prossimi giorni.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” o di acquistare un regalo dal mercatino solidale. Si accettano donazioni libere che saranno devolute alla Caritas Bisceglie.