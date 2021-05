Dal 7 giugno nuovi orari sperimentali per raccolta vetro: obiettivo ridurre rumori nella notte

Da lunedì 7 giugno, in forma sperimentale per i mesi estivi (fino al 30 settembre), partono i nuovi orari per la raccolta del vetro, che non sarà più effettuata nelle ore notturne ma a partire dalle ore 6 del mattino. Una modifica del servizio Energetikambiente-Pianeta Ambiente ha predisposto recependo l’invito dell’Amministrazione Comunale.

“Abbiamo ascoltato e dato seguito alle tante istanze dei cittadini che da tempo chiedevano di modificare gli orari di raccolta del vetro per evitare che i rumori prodotti durante le operazioni di svuotamento dei bidoni carrellati e dei mastelli arrecasse disturbo durante la notte e nelle primissime ore mattutine”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Abbiamo avviato questa sperimentazione nei mesi estivi, quelli in cui, tenendo spesso le finestre aperte, si è più sensibili ai rumori che arrivano dall’esterno e quindi anche a quelli prodotti durante la raccolta del vetro”, ha aggiunto Gianni Naglieri, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie. “In questo periodo quadrimestrale desumeremo informazioni utili per capire se questa impostazione può essere adottata stabilmente. Un ringraziamento all’azienda per la disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell’utenza”.

Nel conferimento dei rifiuti non cambia nulla per i cittadini, che dovranno esporre i mastelli negli stessi giorni e negli stessi orari attuali. Sarà invece posticipato l’orario di raccolta da parte degli operatori della raccolta di Energetikambiente-Pianeta Ambiente.

Giorni e orari di raccolta del vetro rimangono quindi: