Dal 23 settembre referti solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Portale dei Referti di Laboratorio, finora accessibile dalla sezione “Referto online” del Portale della Salute, cesserà di funzionare il 23 settembre. Da quella data, per consultare i referti sarà sufficiente accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), uno strumento digitale che permette di avere sempre a disposizione non solo referti clinici e farmacologici, ma anche dati anamnestici, diagnosi, prescrizioni e informazioni cliniche, garantendo continuità assistenziale senza limiti territoriali.

Il FSE consente di visualizzare e stampare i referti del laboratorio analisi online, 24 ore su 24, senza dover ricorrere al ritiro cartaceo. Un vantaggio importante anche per medici e professionisti della salute, che possono monitorare in tempo reale lo stato clinico del paziente e coordinarsi con altri specialisti per garantire cure più rapide, efficaci e personalizzate.

Si tratta di un passo significativo per l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria, migliorando la gestione delle cure anche quando i cittadini si trovano lontani da casa.

Per chi avesse difficoltà con gli strumenti digitali, restano attivi i Punti di Facilitazione Digitale presso tutti i CUP dell’Asl Bt, dove i facilitatori digitali forniscono supporto nell’utilizzo di Internet, del FSE e dei dispositivi tecnologici. Queste figure aiutano a sviluppare competenze digitali di base, favorendo l’inclusione di chi non ha ancora familiarità con i servizi online e offrendo un orientamento personalizzato alle esigenze di ciascun cittadino.