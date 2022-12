Dal 1° gennaio in funzione nuovi impianti di rilevazione per le infrazioni semaforiche

Dal 1° gennaio entreranno in funzione nuovi impianti di rilevazione per le infrazioni semaforiche di recente tecnologia. Saranno operativi subito le apparecchiature agli incroci via Di Vittorio-via ing. Mauro Albrizio e via Imbriani-via Lama Di Macina. Successivamente sarà la volta dell’intersezione via Bovio-viale Ponte Lama. La nuova dotazione sostituisce precedenti impianti obsoleti per i quali non poteva più essere garantita la costante manutenzione per la funzionalità da parte della ditta produttrice.

I nuovi impianti sono omologati presso il Ministero dell’interno e riprendono con un video l’infrazione in modo da consentire agli agenti accertatori di analizzare compiutamente l’effettivo transito con il rosso semaforico. A differenza dei vecchi impianti che rilevavano l’infrazione con due fotogrammi (prima e dopo l’attraversamento del veicolo della linea di arresto dello stop semaforico) sarà ora possibile tramite l’analisi del video non sanzionare quei veicoli che arrestano immediatamente la marcia con il rosso senza attraversare completamente l’incrocio. Inoltre, i dati delle infrazioni sono trasmessi immediatamente al Comando di Polizia Locale tramite una scheda Sim, senza necessità che i vigili effettuino il prelievo dei dati rilevati presso la centralina semaforica.

È opportuno ricordare che, secondo l’Art. 146 comma 3 del Codice della strada, il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.