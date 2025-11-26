Dal 1° dicembre attivo il nuovo piano tariffario della sosta a pagamento a Bisceglie

Da lunedì 1° dicembre 2025 entrerà in vigore il nuovo piano tariffario delle aree di sosta a pagamento, come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 28 del 28 gennaio 2025. Nella stessa giornata Gestopark S.r.l., gestore del servizio, procederà all’aggiornamento dei parcometri e all’installazione della nuova segnaletica verticale, operazioni che potrebbero comportare brevi e contenuti disservizi.

Dal 1° dicembre sarà inoltre possibile richiedere gli abbonamenti annuali recandosi presso l’ufficio Gestopark in via Prof. Mauro Terlizzi 20, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30. In alternativa, gli utenti potranno compilare la modulistica disponibile sul sito istituzionale o ritirarla direttamente allo sportello. Restano confermate le agevolazioni previste per i veicoli elettrici e per i mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità, così come la “sosta gentile”, che permette dieci minuti gratuiti al giorno per ogni targa indicando l’orario di arrivo. Il dettaglio completo di tariffe e agevolazioni sarà consultabile online e presso gli uffici Gestopark.

Tra le principali novità figura una riduzione del 10% delle tariffe orarie per i pagamenti effettuati tramite App — EasyPark, Telepass Pay e MyGestopark — o con carte bancarie, misura pensata per incentivare i metodi elettronici e digitali, migliorando efficienza e sostenibilità del servizio. Per le aree stagionali, la sosta a pagamento sarà attiva dal 1° maggio al 30 settembre.

Il nuovo piano tariffario rientra in una più ampia strategia di modernizzazione dei servizi di mobilità urbana promossa dal Comune e da Gestopark, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza degli utenti, ampliare le possibilità di pagamento e favorire una mobilità più sostenibile, in linea con gli indirizzi del PNRR. Le app dedicate, scaricabili gratuitamente da App Store e Google Play, consentono di attivare e gestire la sosta con pochi tap, ricevere notifiche prima della scadenza e prolungare il parcheggio direttamente dallo smartphone, offrendo comodità e risparmio di tempo.