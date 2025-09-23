D’Addato si dimette da Roma intangibile: presto elezioni per nuovo consiglio direttivo

Con una lettera ai soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, il Presidente Dott. Pasquale d’Addato comunica le sue dimissioni. “È giunto il momento di rinnovare il gruppo Dirigente” scrive D’Addato che, impegnato su più fronti nella sua vita privata e professionale – per ultimo la sua nomina a Presidente di Confindustria – Confagricoltura Sezione Agroalimentare Bari Bat – ha ritenuto di dover passare il testimone ad altro socio, come avverrà dopo le votazioni già programmate per il 26 ottobre prossimo.

“Nei suoi otto anni di presidenza, Pasquale D’Addato ha indubbiamente lasciato un segno inconfondibile nel sodalizio per le innumerevoli iniziative avviate e portate a compimento nel rispetto dei fini statutari. Ne ricordiamo alcune: la Telemedicina, l’edificazione del Mausoleo sociale, nonché corsi di Pilates, Scuola di Ballo, Scuola di Canto, Corsi di Teatro, eventi a tema con Medici Specialisti ed Autorità Civili, oltre a manifestazioni musicali e culturali di altissimo valore. Tutti risultati che si sono potuti raggiungere grazie all’esperienza manageriale di Pasquale D’Addato che, con un dialogo costante con le Istituzioni locali e regionali e con tutte le Associazioni territoriali quali la LILT, l’A.N.T., l’Adisco, La Vita è Bella, la Fidapa, il Rotary, il Circolo Unione, l’EPASS, la RSA Villa Veneziani, la Pro. Loco, la Compagnia Aurea ed altre ancora, ha saputo costruire una rete di relazioni di grande valenza, utili e necessarie per la crescita del sodalizio biscegliese. In particolare, Roma Intangibile ha dato il suo importante contributo durante la pandemia Covid con circa duemila tamponi e in occasione di una campagna di prevenzione dedicata alla donna con screening senologici”, si legge nel comunicato stampa.

Non manca, Pasquale D’Addato, di esprimere la sua gratitudine a quanti, del Consiglio di Amministrazione e tra i soci, lo hanno coadiuvato in tutti questi anni consentendogli, “in un clima di massima e reciproca collaborazione, di raggiungere risultati eccellenti che hanno portato Roma Intangibile – che conta circa quattrocento soci iscritti – all’attenzione della comunità cittadina”. L’auspicio dei Soci, oltre al rinnovamento del Consiglio Direttivo per immettere nuove energie e nuove esperienze nel Sodalizio, è comunque di non disperdere il grande patrimonio di rilevanza sociale e culturale acquisito e dare continuità all’operato del Consiglio uscente.