Da settembre 2024 disponibile la nuova carta solidale “Dedicata a te” gestita da INPS

Si informa la Cittadinanza che a partire dal mese di settembre 2024 sarà disponibile la nuova Carta solidale “Dedicata a te”. Si tratta di una carta elettronica di pagamento destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o carburanti delle famiglie con ISEE familiare inferiore a 15.000 euro. La procedura di assegnazione delle carte solidali è interamente gestita da INPS.

Nel comune di Bisceglie saranno disponibili n. 2350 carte “Dedicata a te”. Gli elenchi dei nuclei familiari assegnatari saranno consultabili scaricando il documento sul sito del comune (QUI). Ogni nucleo familiare beneficiario in elenco sarà identificato tramite il numero di protocollo del proprio ISEE.

Non sarà necessario inviare alcuna richiesta o recarsi presso gli sportelli comunali. Le carte potranno essere ritirate presso gli sportelli abilitati di Poste Italiane previa prenotazione presso i relativi sportelli postali.

La carta sarà disponibile a partire dal mese di settembre 2024. L’importo disponibile sulla carta ammonta a € 500,00. Il primo acquisto, finalizzato all’attivazione della carta, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 dicembre 2024, pena la decadenza del beneficio. La quota presente sulla carta dovrà essere interamente utilizzata entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Per qualsiasi informazione la cittadinanza può rivolgersi presso lo Sportello del Segretariato Sociale ubicato negli uffici del Servizio Sociale siti in Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.