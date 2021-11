Da oggi è possibile scaricare certificati anagrafici del Comune direttamente online

Da oggi anche per il Comune di Bisceglie sarà possibile ottenere certificati anagrafici online in maniera semplice, diretta e gratuita, senza la necessità di recarsi agli uffici pubblici, grazie all’adesione all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

Accedendo con lo SPID alle piattaforme www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it. si possono scaricare i seguenti certificati:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Una grande innovazione che semplificherà i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi ai Cittadini”, scrive il sindaco Angelantonio Angarano.