Da lunedì tutta Italia zona gialla: i dati della Puglia in progressivo miglioramento

«Il quadro italiano è in deciso miglioramento». Il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha parlato in termini positivi della situazione Coronavirus nel Paese durante la conferenza stampa sul monitoraggio fatto dall’Iss e dal Ministero della Salute. «Continua la decrescita – ha dichiarato – e ci sono 7 Regioni che hanno valori di incidenza sotto i 50 su 100 mila abitanti». L’indice Rt dei contagi a livello nazionale è a 0,78, in calo rispetto allo 0,86 della settimana scorsa: tutte le Regioni sono sotto l’1 e tutte sono nella soglia di rischio basso.

L’incidenza in Puglia a 7 giorni è di 75 casi ogni 100.000 abitanti. La percentuale di occupazione dei posti letto in area medica al 18 maggio è ferma al 27%, mentre al 21% è il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Scende anche l’indice in Rt, che in Puglia è di 0.75 (0.73-0.78), quindi sensibilmente al di sotto del valore limite di 1.