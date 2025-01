Da Confcommercio Bisceglie i complimenti ai fratelli Mastrototaro: “Modello di eccellenza”

Giungono da parte di Confcommercio Bisceglie le congratulazioni ai fratelli Mastrototaro per i successi raccolti grazie ai progetti messi in campo, in particolare con l’azienda Mastrototaro Food, unattività commerciale ormai radicata sul territorio e sempre al passo coi tempi.

La recente collaborazione con Treccani, celebrata su diverse testate nazionali, rappresenta un traguardo di grande prestigio che conferma il valore delle eccellenze agroalimentari promosse dal progetto e l’impatto positivo sul territorio. “Mastrototaro Food – afferma Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie – è un esempio di come la tradizione possa incontrare linnovazione creando opportunità per il territorio, lavoro per i giovani e un forte legame con le istituzioni culturali italiane. La collaborazione con Treccani dimostra come qualità e professionalità possano essere riconosciute a livello nazionale contribuendo a dare visibilità alla città di Bisceglie”. Non meno importante il ruolo della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro accreditata come punto di riferimento culturale, artistico, associativo e sociale per Bisceglie e per lintera regione, ospitando eventi, incontri e attività che hanno arricchito la vita della comunità. A queste si aggiunge la storica azienda di famiglia, fondata dal papà Giacomo che ha gettato le basi di un percorso imprenditoriale che oggi è motivo di orgoglio per tutta la città.“ I fratelli Mastrototaro prosegue Carriera hanno saputo trasformare uneredità familiare in una realtà imprenditoriale capace di coniugare passato, presente e futuro. La loro passione e il loro impegno sono un esempio concreto per le giovani generazioni che, credendo fermamente nei propri sogni, scelgono di rimanere nel proprio territorio e di valorizzarlo al massimo”.

“Confcommercio Bisceglie è orgogliosa di avere tra i propri associati una famiglia che rappresenta non solo un modello imprenditoriale, ma anche un motore di crescita economica, occupazionale e culturale per la città”.