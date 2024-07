Da Bisceglie alla California: Mirko Farano selezionato per la Silicon Valley Fellowship

Da Bisceglie alla Silicon Valley: è il sogno di Mirko Farano, giovanissimo imprenditore biscegliese, fondatore di Mastro Sapore, realtà specializzata nella produzione di pasta secca premium. Dal 24 al 28 luglio, Farano volerà negli Stati Uniti grazie alla Silicon Valley Fellowship per vivere un’esperienza di immersione profonda nelle competenze di chi gestisce le principali multinazionali tecnologiche, dei professori delle università più prestigiose al mondo e dei fondatori di aziende di successo.

Il giovane biscegliese è stato infatti selezionato per il prestigioso programma di studio e intensa formazione pratica in ambito di Big Tech e innovazione, che si svolgerà direttamente sul campo, in California, visitando le sedi delle più grandi compagnie nel settore tecnologico (ad esempio Facebook, Google, Stanford, Tesla, Microsoft, ecc.), sparse nella Silicon Valley, da San Francisco a Palo Alto a Menlo Park.

Un’occasione che sicuramente permetterà al giovane biscegliese di apprendere buone pratiche, “trucchi del mestiere” e informazioni fondamentali per poter far crescere ed espandere al meglio la propria realtà imprenditoriale con base in Puglia.