Cultura, tradizione ed enogastornomia a Bisceglie con “Ri-CostruiAmo il territorio”

La relazione tra cultura, tradizione ed enogastronomia è un legame profondo che fa del cibo un veicolo per raccontare la storia e i valori di un popolo. Di questo si parlerà nel terzo appuntamento di “Ri-CostruiAmo il territorio”, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla valorizzazione delle tradizioni culturali e delle risorse locali. L’evento, in programma lunedì, 18 novembre, dalle ore 14.15 a Casale San Nicola a Bisceglie proporrà un corso introduttivo sull’economia applicata dal titolo “Il prodotto turistico-enogastronomico”.

L’obiettivo dell’incontro, moderato dal food expert Giacomo Giancaspro, è quello di proporre un momento per esplorare la relazione tra le risorse locali: tradizioni, cultura, natura e la loro capacità di generare valore economico attraverso il turismo e la gastronomia. Si discuterà di come un prodotto turistico-enogastronomico possa diventare motore di sviluppo sostenibile per le comunità locali, promuovendo un’economia circolare che rispetti le tradizioni, i mestieri artigianali e la cultura del territorio. All’incontro, organizzato dall’associazione Cooking Solution con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bisceglie, della Pro Loco, Unpli, Apci e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani, interverranno diversi attori del tessuto imprenditoriale e politico del territorio, oltre a operatori del settore turistico ed enogastronomico.

La giornata si aprirà con i saluti del sindaco del Comune di Bisceglie, Angelantonio Angarano, della vice presidente della II Commissione della Regione Puglia, Grazia Di Bari, della componente della IV Commissione della Regione Puglia, Tonia Spina, di Francesco La Notte, componente IV commissione Regionale Puglia, e con l’introduzione di Giuseppe Frizzale vice presidente di Cooking Solution. Il programma prevede l’intervento della deputata FdI, Mariangela Matera, del presidente della ProLoco di Bisceglie, Pierpaolo Sinigaglia, e del presidente dell’Ordine dei commercialisti di Trani, Alberto Muciaccia. Relazionerà sul tema la preside della facoltà di Scienze della Società e della Comunicazione della Universitas Mercatorum di Roma, Alessandra Micozzi.

Al termine del convegno spazio al cooking show targato “Il Natale in Puglia”, un’occasione per immergersi nelle tradizioni natalizie culinarie pugliesi raccontate attraverso le mani dei maestri di cucina, Pantaleo Dell’Olio e Carlo Papagni.