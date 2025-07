Cultura e condivisione: successo per le serate della Federazione Giovanile Roma Intangibile

Un clima di allegria e partecipazione ha caratterizzato le serate del 26 giugno e del 2 luglio presso la sede della Federazione Giovanile di Roma Intangibile di Bisceglie, in occasione della prima “Festa di Inizio Estate” e del ciclo “Le Serate della Cultura”. L’evento, promosso dal presidente Alessandro Dell’Olio e dal suo team – composto da Giacomo Di Reda, Federica Amato, Sara Caccialupi, Leonardo Antonino, Fabrizio Todisco e Antonio Colangelo – ha rappresentato un’occasione di aggregazione per soci, famiglie e giovani della comunità.

Pensata per dare il benvenuto all’estate, l’iniziativa ha riscosso una calorosa adesione, offrendo un ricco programma tra musica dal vivo, specialità gastronomiche locali e attività adatte a tutte le età. La serata si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Federazione, Pasquale D’Addato, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste per rafforzare i legami sociali e stimolare la partecipazione attiva.