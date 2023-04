Cucina e territorio, lo chef biscegliese Mario Musci su Raiuno a Unomattina

Lo chef biscegliese Mario Musci sarà ospite, venerdì 7 aprile, della trasmissione Unomattina su Raiuno condotta da Massimiliano Ossini.

Non nuovo a partecipazioni in programmi televisivi, Musci sarà protagonista della puntata in cui tema principale sarà la cucina del Venerdì Santo, quindi la preparazione del pesce. L’appuntamento è alle 8:55 su Raiuno.

Musci ha già preso parte in passato a trasmissioni come “Cose dell’altro Geo” su Raitre, sempre condotta da Ossini, e “Buono a sapersi” su Raiuno, presentata da Elisa Isoardi. Ha inoltre cucinato a New York in occasione della Settimana di Puglia e ha vinto il Chicco d’Oro nel 2011 per il miglior risotto.

«Vivere l’esperienza di cucinare di fronte alle telecamere e il pensiero che la tua cucina e la tua filosofia, in ambito culinario, arrivino nelle case di migliaia di persone è fortemente emozionante – spiega Musci – Sono entusiasta del fatto che la mia cucina riuscirà a entrare nelle case degli italiani e del resto del mondo. L’unico neo è che i profumi non possano arrivare oltre le telecamere. Per il resto non vedo l’ora di mettermi come sempre all’opera».