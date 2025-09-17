CSV San Nicola ETS apre le candidature per il Servizio Civile Agricolo: 18 posti disponibili

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS ha ufficialmente avviato le candidature per i progetti di Servizio Civile Agricolo, all’interno del bando nazionale che prevede la selezione di 2.098 operatori volontari in programmi di intervento del Servizio Civile Universale a carattere ambientale, agricolo e autofinanziato.

Saranno 18 i volontari selezionati dal CSV San Nicola, attraverso una commissione dedicata, da inserire in tre diversi progetti: “Orti e Inclusione Sociale”, per promuovere agricoltura sostenibile e inclusione nelle aree rurali; “Gli Attori dello Sviluppo Locale”, focalizzato sulla partecipazione civica e sul ruolo attivo del volontariato; e “Promozione Agricola”, orientato alla diffusione di buone pratiche agricole e alla valorizzazione del territorio.

Le attività si svolgeranno in varie sedi tra Bari, Trani, Bisceglie, Altamura, Andria, Gioia del Colle e Valenzano, in collaborazione con enti partner e coprogettanti della rete CSV San Nicola ETS. I giovani tra i 18 e i 28 anni avranno tempo fino alle ore 14:00 del 15 ottobre 2025 per presentare la domanda. I progetti, della durata di 12 mesi, prevedono 25 ore settimanali (o 1.145 ore annuali su sei giorni) e un compenso mensile di 519,47 euro. Al termine sarà rilasciato un attestato valido anche per concorsi pubblici.

Previsti posti riservati ai candidati con ISEE inferiore a 15.000 euro annui. La domanda potrà essere presentata solo online tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL), accessibile con SPID di livello 2. Inserendo il codice ente SU00292 sarà possibile individuare i progetti del CSV San Nicola ETS e completare la procedura.