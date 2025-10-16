Crisi idrica in Puglia, nuove riduzioni di pressione per salvaguardare le riserve d’acqua

A partire da lunedì 20 ottobre, Acquedotto Pugliese (AQP) attuerà nuove riduzioni di pressione su tutta la rete per contenere i consumi e scongiurare il rischio di emergenza, che potrebbe comportare misure ancora più drastiche come le turnazioni nell’erogazione.

Nonostante gli interventi già avviati, la situazione resta altamente critica. L’AQP invita cittadini e imprese a limitare al massimo gli sprechi e a dotarsi di sistemi di autoclave per garantire la continuità dell’approvvigionamento anche ai piani più alti degli edifici. Con i livelli attuali di consumo e le scarse precipitazioni registrate, le scorte idriche potrebbero garantire il fabbisogno fino a gennaio, ma solo con una gestione oculata dei prelievi e con la collaborazione di tutti.

L’Osservatorio permanente dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ha portato la severità idrica al livello massimo: le sorgenti mostrano una disponibilità inferiore del 28% rispetto alla media dell’ultimo decennio, mentre le riserve degli invasi sono crollate del 61%. A complicare ulteriormente la situazione, i prelievi interregionali da parte di Campania e Basilicata riducono ulteriormente le risorse a disposizione della Puglia.

Secondo i modelli climatici, la regione dovrà affrontare mesi ancora più caldi e asciutti, con poche piogge significative nelle aree di alimentazione di invasi e sorgenti. Se le previsioni saranno confermate, il 2026 potrebbe diventare il terzo anno consecutivo di crisi idrica, con una drastica riduzione della disponibilità di acqua potabile.

Nonostante tutto, la gestione di AQP – in coordinamento con Regione Puglia e Autorità Idrica Pugliese (AIP) – ha finora evitato interruzioni del servizio, grazie a un modello efficiente basato su innovazione tecnologica e risparmio idrico. L’azienda ha già ridotto i consumi di 117 milioni di metri cubi d’acqua all’anno rispetto al 2009 e sta investendo oltre 800 milioni di euro nel risanamento e nella digitalizzazione delle reti, nel riuso delle acque reflue e nella ricerca di nuove fonti, tra cui il dissalatore in costruzione a Taranto.

La sfida per la Puglia è ora più che mai collettiva: solo un uso consapevole dell’acqua potrà garantire la sopravvivenza delle riserve e la sicurezza idrica per i prossimi mesi.