“Crisi contemporanea e ragioni storiche”, a Bisceglie convegno su conflitto Russia-Ucraina

Un incontro per analizzare le cause del conflitto in Ucraina attraverso il racconto e le spiegazioni di due esperti nel campo della storia e del diritto internazionale. È questa l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Bisceglie Arte e Cultura” con il supporto del gruppo Bisceglie Unita, che si terrà presso il Palazzo Tupputi di Bisceglie lunedì 7 marzo alle ore 16.

Ospiti del convegno saranno il Professor Andrea Cannone, Docente di Diritto Internazionale e Tutela dei Diritti Umani, e il Professor Francesco Mastroberti, Docente di Storia del Diritto Medievale e Moderno, entrambi ordinari presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

“In questi giorni l’escalation di terrore gira sui nostri social, sui nostri media e giornali, ci lascia attoniti e sconvolti”, scrive Tommaso Di Pinto, presidente di Bisceglie Unita. “Molti cittadini non hanno ancora oggi compreso le reali motivazioni dietro questo conflitto, quindi abbiamo invitato due esperti del settore per discuterne insieme e apprendere le ragioni storiche dietro questi eventi bellici”.

“L’iniziativa è un’ottima occasione per arricchire il nostro bagaglio culturalee comprendere almeno in parte qual è stato il casus belli di questo conflitto”, conclude Di Pinto.