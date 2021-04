Crisi commercio: Assessore Lorusso incontra esponenti CasAmbulanti

Un incontro a Palazzo di Città per parlare della crisi del settore commerciale locale ha avuto luogo lo scorso 20 aprile a Bisceglie.

Presente una delegazione di CasAmbulanti Bisceglie con il presidente Vincenzo Todisco, Mimmo Sinisi e Domenico De Feudis. Un confronto costruttivo sul futuro degli ambulanti biscegliesi, avuto con l’Assessore alle attività produttive, Maria Lorusso e la consigliera comunale Carla Mazzilli.

“Un incontro significativo e produttivo – ha dichiarato Todisco. Si è discusso della gravissima situazione di crisi del settore ambulante che a Bisceglie è fondamentale per la città e per la sua economia e storia cittadina, ma anche del futuro: della nuova area mercatale e della sua gestione e delle innumerevoli iniziative che CasAmbulanti sta continuando a svolgere in tutto il territorio pugliese per la ripartenza dei mercati in sicurezza e per l’ottenimento del Decreto che stabilisca che i mercati all’aperto debbano svolgersi anche in territorio eventualmente rientranti in zona rossa”.

L’incontro è stato lo spunto per un nuovo aggiornamento nel quale si parlerà di altri temi da mettere sul tavolo di concertazione con tutte le sigle di riferimento.