“Crescere insieme”, grande partecipazione al primo incontro a Bisceglie sul disagio giovanile

Un’Aula Magna gremita e un clima di ascolto profondo hanno accompagnato il primo appuntamento del progetto “Crescere insieme: genitori, scuola e figli nella stessa direzione”, promosso dall’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris con il patrocinio del Comune di Bisceglie. L’incontro si è trasformato in un momento di riflessione condivisa sul disagio giovanile, letto non come fenomeno isolato, ma come espressione di una più ampia fragilità del contesto educativo e sociale contemporaneo.

La numerosa partecipazione di genitori, docenti e cittadini ha confermato quanto sia avvertita l’esigenza di costruire un’alleanza educativa solida e consapevole. Guidati dal dottor Leonardo Trione, psicologo e mediatore familiare, i presenti hanno approfondito le diverse forme attraverso cui oggi il disagio dei ragazzi si manifesta: ansia, fragilità emotiva, difficoltà scolastiche e nuove modalità di aggressività, anche nel mondo digitale. È emerso come tali segnali siano spesso collegati ai modelli educativi degli adulti, in particolare all’iperprotezione e al permissivismo, approcci diversi ma accomunati dal rischio di non trasmettere limiti, responsabilità e capacità di affrontare le frustrazioni.

Ampio spazio è stato dedicato anche al disagio scolastico, troppo spesso interpretato come disinteresse, ma in realtà legato a una perdita di senso e motivazione. Da qui l’urgenza di ripartire dall’educazione, rafforzando il ruolo della famiglia come primo luogo di crescita e promuovendo una nuova alfabetizzazione emotiva. La prevenzione passa dall’educazione all’affettività, dalla costruzione di relazioni sane, dal rispetto reciproco e dalla gestione delle emozioni, ma anche da una scuola capace di fungere da ponte educativo tra genitori e figli, favorendo dialogo, coerenza e corresponsabilità.

«Educare oggi richiede il coraggio di una visione comune», ha sottolineato la dirigente scolastica, professoressa Emilia Nenna. «Vedere istituzioni, famiglie e scuola camminare insieme nella stessa direzione è la risposta più concreta che possiamo offrire al futuro dei nostri ragazzi».

L’Istituto ha espresso un sentito ringraziamento al Comune di Bisceglie per il sostegno, al dottor Leonardo Trione per il prezioso contributo formativo e a tutte le famiglie e i cittadini che hanno partecipato con attenzione e consapevolezza. Il progetto proseguirà con nuovi incontri gratuiti aperti all’intera cittadinanza, confermando l’impegno della scuola a diventare fulcro di una vera comunità educante, capace di accompagnare e sostenere la crescita delle nuove generazioni.