Cresce la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia

Cresce la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia. È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, report bisettimanale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.

Nell’ultima rilevazione effettuata, si evidenzia una decisa accelerazione in positivo del mercato del lavoro, con un fabbisogno occupazionale complessivo di 4.334 nuove risorse.

In particolare, è presente una forte spinta occupazionale nel terziario avanzato legato al turismo e all’animazione che, da solo, copre oltre il 75% della domanda totale, con 3319 unità richieste.

Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica con ben 2.009 profili ricercati.

Oltre al turismo, mostrano segnali positivi il comparto socio-sanitario ed educativo e il settore del commercio e artigianato, che si mantiene stabile.

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 2009.

Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 1310.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 294

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 198.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 186.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 69.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 66.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 32.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 25.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 19

Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 10.

All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play.