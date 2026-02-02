Cresce la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia. È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, report bisettimanale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
Nell’ultima rilevazione effettuata, si evidenzia una decisa accelerazione in positivo del mercato del lavoro, con un fabbisogno occupazionale complessivo di 4.334 nuove risorse.
In particolare, è presente una forte spinta occupazionale nel terziario avanzato legato al turismo e all’animazione che, da solo, copre oltre il 75% della domanda totale, con 3319 unità richieste.
Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica con ben 2.009 profili ricercati.
Oltre al turismo, mostrano segnali positivi il comparto socio-sanitario ed educativo e il settore del commercio e artigianato, che si mantiene stabile.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 2009.
- Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 1310.
- Servizi socio-sanitari ed educativi: 294
- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 198.
- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 186.
- Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101.
- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 69.
- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 66.
- Logistica, Trasporti, Magazzini: 32.
- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 25.
- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 19
- Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 10.
All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.
Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play.