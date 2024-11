CPIA Bisceglie presente all’uscita didattica per conoscere il territorio

Nel pomeriggio di ieri il CPIA Bat Gino Strada Bisceglie, ha partecipato ad un’uscita didattica finalizzata a conoscere il proprio territorio, in particolare quello paesaggistico.

Ci si è diretti verso l’oasi naturalistica “Ripalta” per passeggiare nella zona caratterizzata da muretti a secco, macchia mediterranea e per ammirare quelle che sono le cavità carsiche risalenti al cretaceo che caratterizzano la bellezza delle grotte di Ripalta, tanto da essere inserite nella Lonely Planet tra le spiagge più belle della Puglia. Puglia, caratterizzata anche dalle coste diversificate come quelle della zona di Bisceglie da ciottoli e dalle falesie, come la succitata zona. Per concludere la passeggiata ci si è diretti verso un vigneto vicino, per apprezzare la preparazione del vincotto, caratteristica culinaria di alcuni piatti dolci della zona.

“Il CPIA Bat Gino Strada – si legge nella nota – è convinto che formare le menti non passi solo dall’attività svolta in classe ma trae spunto dal significato stesso di educare dal latino e-ducĕre “trarre, condurre”, condurre verso la bellezza, la conoscenza dei posti che viviamo per apprezzare e rispettare i luoghi e le bellezze naturalistiche, affinché si diventi cittadini del mondo con maggiore senso civico e di appartenenza. Il CPIA di Bisceglie, da sempre impegnato nel fornire una seconda opportunità a coloro i quali non hanno concluso il proprio corso di studi e nel promuovere l’inclusione sociale, culturale e lavorativa, offre diversi percorsi formativi pensati per rispondere alle esigenze educative e professionali di adulti e ragazzi dai 16 anni in su. In particolare: percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di scuola media (3 anni in 1), biennio di scuola superiore (2 anni in 1), corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica A1, A2, B1 ed infine corsi di informatica e di lingua inglese“.