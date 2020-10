Covid, via libera tamponi a pagamento nei laboratori privati pugliesi

Da oggi in Puglia chi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza o per altre ragioni, potrà farlo liberamente nei laboratori privati accreditati, a pagamento. Lo ha deciso ieri pomeriggio la Giunta regionale. Naturalmente resta gratuito, come lo è in tutta Italia, il tampone che serve a fare la diagnosi Covid-19 in caso di sintomi o contatti stretti. Attualmente la tariffa massima applicabile dai laboratori privati è di 80 euro.

“La giunta ha immediatamente dato disposizione all’assessore Pierluigi Lopalco di sottoporre a verifica questa tariffa, che risale al tempo in cui il costo dei reagenti era piuttosto elevato a causa della scarsità sul mercato”, spiega Emiliano. “Quindi siamo al lavoro anche per poter diminuire questa tariffa massima. Il che non vuol dire che questa tariffa debba essere per forza applicata, ci auguriamo anzi che i laboratori privati accreditati siano da questo punto di vista già da subito trasparenti e coerenti con i costi effettivi dell’effettuazione di queste analisi”.

Di seguito l’elenco dei Laboratori privati accreditati della Rete Covid: Lifebrain – Lecce, Laboratorio Analisi Mater Gratiae – Squinzano (LE), Monteronese – Veglie (LE), Ditonno Centri Clinici – Bari, Centro Analisi Cliniche ed Ormonali – Foggia, Mardighian – Mesagne (BR), Extralab – Bisceglie (BT), Biomedica – Parabita (LE), Laboratorio di analisi cliniche Cusmai – Bari, Papagni – Trani (BT), Pennetti – Barberini -Tempio – Barletta (BA), Modeo – Avetrana (TA), Clinic Lab – Leverano (LE), Ettorre – Statte (TA), Villani – San Giovanni Rotondo (FG), Forcina – Galatina (LE).