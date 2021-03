Covid, medici di base possono ritirare dosi per vaccinare pazienti fragili

Da ieri i medici di medicina generale possono ritirare le dosi di vaccino negli hub vaccinali della Puglia per procedere con le vaccinazioni a domicilio degli over 80 e pazienti fragili. A renderlo noto è la Regione Puglia.

I medici devono fare richiesta alle Asl del quantitativo di cui hanno bisogno e possono passare a ritirarlo dopo 48 ore. Per questo servizio le Asl stanno fornendo ai medici di medicina generale dei contatti mail dedicati.

La Regione Puglia conferma, inoltre, per il 12 aprile “l’avvio generalizzato della vaccinazione prevista per le classi di età da 79 anni in giù” che “sarà garantita dalle prossime consegne di vaccini AstraZeneca e Pfizer“.