Covid, Lopalco: “Osserviamo aumento casi tra giovani e bambini”

Secondo Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione, la situazione in Puglia “è stabile”, nel senso che “il numero dei casi settimanale resta alto” anche se la scorsa settimana “c’è stata una lieve diminuzione che ci ha permesso di passare in zona gialla”. Però “siamo in una situazione di confine, dove basta molto poco perché il trend risalga. Purtroppo stiamo già osservando un aumento dei casi, soprattutto nelle fasce di età più giovani, proprio nei bambini. È una situazione molto fluida”.

L’assessore ha espresso inoltre il suo parere anche sull’ipotesi di un nuovo lockdown generalizzato, paventata nelle ultime ore da alcuni suoi colleghi: “Lockdown? Sotto questa parola si dice tutto e non si dice niente. Semmai in questo momento anziché parlare di lockdown penserei a delle misure selettive, rafforzate, per evitare tutte quelle situazioni in cui virus circola di più e che conosciamo ormai bene”. Dichiarazioni rilasciate da Lopalco rispondendo ai giornalisti a margine dell’inaugurazione della nuova clinica barese di “Ivi”.