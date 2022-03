Covid, Leo Carriera: “Bene superare Green Pass, ma emergenza economica non è finita”

Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie, accoglie positivamente la decisione presa dal governo di superare progressivamente il Green Pass, che non sarà più richiesto negli esercizi commerciali già dal prossimo 1 aprile, al termine dello stato d’emergenza.

“L’allentamento delle restrizioni favorirà un clima più disteso e positivo, e questo non può che facilitare un ritorno alla normalità, anche se purtroppo all’emergenza Covid è subentrata quella energetica e delle materie prime legata alle tensioni internazionali che preoccupa non poco per i riflessi che potrà avere sui consumi”, scrive Carriera.

“Per questo, con la fine dello stato dell’emergenza sanitari, il caro bollette e l’aumento dei costi delle materie prime stanno colpendo duro sulle attività economiche. In attesa di conoscere nel dettaglio le misure che il Governo nazionale sta pensando di adottare per sostenere le imprese, Confcommercio Bisceglie invita anche l’Amministrazione Comunale a valutare l’adozione di qualsiasi provvedimento utile a favorire e a sostenere le imprese locali”, prosegue il presidente di Confcommercio.

“L’appello”, conclude Carriera, “è a non abbassare la guardia e a dimostrare ancora la vicinanza alle realtà commerciali e del turismo che hanno un ruolo essenziale per la vitalità e la qualità di vita del nostro territorio”.