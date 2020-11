Covid, Confcommercio avvia sondaggio su orari delle attività commerciali

L’entrata in vigore del nuovo Dpcm va a cambiare le abitudini dei cittadini e del commercio locale. A queste nuove abitudini prova a mettere ordine la Confcommercio che lancia un questionario online finalizzato a coordinare aperture e chiusure per evitare assembramenti.

“Collegandosi a questo link (https://forms.gle/E9mTn3w4ZMHY1Zf9A) ciascun commerciante – fanno sapere – potrà non solo partecipare al sondaggio ma anche fornire propri suggerimenti ed osservazioni”.

“Il nostro auspicio è quello di riuscire a raccogliere un campione tale di risposte che consenta di creare (anche se sappiamo bene che c’è la liberalizzazioni degli orari e delle aperture) un orario unanime che possa andare a beneficio alle attività ma anche dei consumatori, senza essere naturalmente in contrasto con le disposizioni vigente anti-Covid”, spiega Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat.

“Solo qualche minuto da dedicare alla compilazione di un breve questionario può consentirci di pianificare un percorso da adottare in questo momento tanto complicato per il commercio e i consumi. Più commercianti diranno la loro e più riusciremo a proporre soluzioni condivise. L’eccezionalità del periodo storico impone anche misure eccezionali, come questa iniziativa inedita che abbiamo lanciato per analizzare il sentiment tra gli imprenditori e approntare strategie comuni. Tutto ciò è finalizzato a meglio coordinare gli orari di apertura al pubblico per scongiurare il rischio assembramenti”, conclude Carriera.