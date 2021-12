Covid, approvato il decreto “festività”: ecco tutte le nuove regole per Natale e Capodanno

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che introduce divieti e restrizioni per reagire all’impennata di contagi che si prevede nelle feste di Natale e Capodanno, causata dalla rapida diffusione della variante Omicron. Ecco tutte le misure nel dettaglio.

Terza dose dopo 4 mesi

Un’ordinanza del Ministro della Salute Speranza ha ridotto a 4 mesi dalla seconda dose il periodo minimo dopo il quale poter ricevere la dose booster (terza dose).

Green Pass valido sei mesi

Il decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass avrà una validità di 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino.

Al bar il green pass “rafforzato” anche al bancone

Fino al 31 marzo sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato (quello cioè disponibile solo per vaccinati e guariti) in bar, ristoranti, locali ed enoteche al chiuso anche per consumare cibi o bevande al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone non potrà quindi prendere un caffè o un cocktail o mangiare un tramezzino al bancone del bar, ma solo tra i tavolini all ’aperto.

Super Green Pass in palestre, piscine, musei, terme

Dal 30 dicembre ci vorrà il Super Green Pass (cioè quello ottenuto dopo la seconda dose o dopo la guarigione da Covid-19) anche per tutte quelle attività in cui, almeno in zona bianca, si poteva accedere anche con il solo tampone: palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Niente cibo in cinema, teatri e stadi

È vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Mascherine all’aperto

Anche nelle regioni che si trovano in zona bianca è obbligatorio tenere la mascherina all’aperto.

Obbligo Ffp2 al chiuso e sui mezzi pubblici

Per entrare nei cinema, teatri , stadi e sui mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus e metropolitane è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Divieto feste all’aperto

Fino al 31 gennaio sono vietati gli eventi e le feste che implichino assembramenti all’aperto.

Tampone in discoteca

Nelle discoteche e nei locali aperti al pubblico in cui si svolgono feste, dal 28 dicembre al 31 gennaio potrà entrare soltanto chi ha il green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati), ma dovranno esibire un tampone negativo tutti coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda dose.

Tampone nelle Rsa

Dal 28 dicembre al 31 gennaio i visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati), ma dovranno esibire un tampone negativo tutti coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda dose.

Quarantena dall’estero

Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato.