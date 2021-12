Covid, annullato l’evento musicale previsto questa sera in Piazza Duomo

A seguito delle intervenute disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19, l’Associazione “Borgo Antico” comunica l’annullamento dell’evento musicale con i “Five Shots” inizialmente previsto per questa sera, domenica 26 dicembre, in Piazza Duomo (LEGGI QUI).

“La tutela della salute pubblica viene prima di ogni cosa”, commenta Sergio Silvestris, presidente di Associazione Borgo Antico. “È con senso di responsabilità che abbiamo deciso di annullare l’evento previsto per questa sera in Piazza Duomo, considerando l’impennata di casi da Covid-19 registrata in queste ultime ore e nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le norme di distanziamento sociale e di igiene pubblica che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi due, faticosi, anni, nella speranza di poter tornare presto ad un periodo di maggiore spensieratezza”.