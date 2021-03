Covid, anche a Bisceglie avanza il contagio tra i minorenni / I DATI

Sono 204 i minorenni attualmente positivi al Covid nei Comuni della provincia Barletta-Andria-Trani. È quanto emerge da un report dell’Asl Bat aggiornato a giovedì 4 marzo: il comune più colpito è Barletta con 57 casi tra bimbi e ragazzi in età compresa tra 0 e 18 anni, segue Bisceglie con 41 casi, Canosa con 28, Trani (28), Andria (25), Trinitapoli (8), San Ferdinando di Puglia e Spinazzola (7 a testa) e Minervino Murge (3). Unico Comune a zero casi tra i minorenni è Margherita di Savoia.

La fascia di età più colpita è quella tra i 14 e 18 anni, in cui si registrano 68 contagi, ma si evidenzia un forte aumento anche tra i 6 e 10 anni (62 casi attuali), e tra 0 e 5 anni (44 positivi); 30 invece i casi tra 11 e 13 anni. Per nessuno dei positivi è stato necessario il ricovero.

A tal proposito il pediatra biscegliese Luigi Nigri, presidente regionale e vicepresidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri, ha dichiarato ai giornalisti di Repubblica: “I bambini ricoverati in questa ormai terza ondata sono pochi, ma è tutto il contesto familiare che rischia. Noi pediatri garantiamo una osservazione costante. Abbiamo una reperibilità continua con il genitore, che ci chiama uno o due volte al giorno e ci informa sullo stato generale del bambino. Se il bimbo sta in casa e ha una leggera febbre, respira bene, gioca, è sereno e sta bene, facciamo un monitoraggio clinico quotidiano e normalmente in 14 giorni guarisce. Se invece i genitori notano segnali come febbre alta che non va via, respiro affannoso, tosse insistente, bisogna valutare l’inizio di una terapia antibiotica di copertura e cortisone o prendere in considerazione il trasferimento in ospedale”.

Nelle scorse ore, la Asl Bat ha comunicato l’attivazione di un poliambulatorio pediatrico a Bisceglie per l’osservazione e il trattamento degli effetti a lungo termine del Covid su ragazzi e bambini (LEGGI QUI).