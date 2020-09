Covid-19, Comune proroga termine per erogazione contributi in favore dei cittadini

“Visto l’indirizzo politico-amministrativo espresso dall’Assessore Alle Politiche Sociali, Avv. Roberta Rigante in data 08/09/2020, si ritiene di dover prorogare al 17/10/2020 il termine per l’erogazione dicontributi in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica causata dall’emergenza Covid-19, onde consentire ad una maggiore platea l’accesso a detti sussidi economici“, questo è quanto si legge sulla determinazione n. 291 della Ripartizione Servizi al Cittadino del Comune di Bisceglie pubblicata nell’Albo Pretorio.

“Si determina di approvare la premessa quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento e di prorogare il termine della presentazione delle istanze del bando pubblico al 17/10/2020 e di sostituire tra la documentazione da allegare dell’Isee ordinario al posto dell’Isee corrente“.