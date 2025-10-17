Etica della cura e intelligenza artificiale all’Opera Don Uva

Sabato 18 ottobre, alle ore 9.00, si terrà a Bisceglie il convegno “Etica della cura e intelligenza artificiale”, organizzato da Universo Salute in collaborazione con l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, l’Ordine dei Medici della BAT, l’Università degli Studi di Foggia e l’Ordine Assistenti Sociali della Puglia. L’incontro si svolgerà presso il Salone dei Congressi di Universo Salute Opera Don Uva. L’evento offrirà agli operatori sanitari l’opportunità di confrontarsi con il mondo religioso sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella cura del paziente.

Il convegno si aprirà con i saluti del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, di Paolo Telesforo, vicepresidente esecutivo di Universo Salute, e di Alfredo Nolasco, responsabile relazioni esterne del Gruppo Telesforo. Seguirà l’intervento dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo sul tema “Fede e Intelligenza Artificiale”. In programma anche gli interventi di medici, docenti universitari e rappresentanti del mondo religioso. Tra questi, Benedetto Del Vecchio, Fra Ruggiero D’Oronzo, Fiammetta Fanizza, Gianluigi Vendemiale, Luigi Di Bisceglie e Giancarlo Pecoriello.

Le due sessioni saranno presiedute da Vincenzo Coviello e Maria Pia Foschino Barbaro, mentre la tavola rotonda finale vedrà la conduzione di Marcello Paduanelli. L’evento ECM è accreditato per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, operatori sanitari e assistenti sociali, con 5 crediti assegnati. Le iscrizioni sono aperte tramite il provider Intermeeting Sud (tel. 080/5482005).