Costituto a Bisceglie il comitato per il Sì al referendum presieduto da Vincenzo Cortese

Si costituisce a Bisceglie il comitato “Sì, Riforma” che intende sostenere le ragioni del Sì al referendum in programma il 22 ed il 23 marzo prossimi. Promotore del comitato territoriale è il dott. Vincenzo Cortese, che sarà affiancato da un gruppo di lavoro a netta prevalenza composto da giovani che hanno deciso di schierarsi in prima linea con l’obiettivo di informare i cittadini, bilanciando una narrazione che nella nostra città risulta quasi sempre essere poco plurale ed unidirezionale.

“L’impegno attivo di questi ragazzi sarà fondamentale per contribuire a sensibilizzare tutti, combattendo anche la disaffezione di molti loro coetanei alle tematiche inerenti la giustizia, cruciali per la vita democratica del Paese. Col coinvolgimento di esperti e professionisti del settore verranno approfonditi i contenuti della riforma della magistratura, mettendo in risalto i benefici che apporterebbe all’ordinamento giudiziario nel suo complesso. Contribuire a far acquisire e ad aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo questa tematica sarà la stella polare che guiderà l’azione del comitato, solo in questo modo sarà possibile far riacquistare loro fiducia in tutte le Istituzioni della Repubblica”, affermano i promotori.