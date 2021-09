Corso per Istruttore Pizzaiolo, a Bisceglie l’unica tappa del Sud Italia

Sarà la città di Bisceglie, e nello specifico un’azienda biscegliese, a ospitare l’unica tappa al Sud del XVI Corso per Istruttore Pizzaiolo.

La sede dell’azienda Geo Arredo, in via Matteo Renato Imbriani n. 474 (Ampliamento zona Artigianale Est), è stata selezionata come location per lo svolgimento del corso per iscritti provenienti da tutta Italia.

“E’ anche grazie a numeri aziendali pienamente incoraggianti che la città di Bisceglie, e nello specifico la Geo Arredo, è stata selezionata come unica tappa meridionale del corso”, spiegano i responsabili aziendali.

Il corso, organizzato dalla Pizza New School, si terrà nella Sala multimediale della Geo Arredo dall’11 al 15 ottobre 2021. Sarà tenuto dal coach Luigi Ricchezza (Tecnico Grandi Molini Italiani) e verterà su diverse specializzazioni.

I partecipanti conseguiranno gli attestati riconosciuti a livello nazionale e internazionale conformi alla norma ISO 9001-2015 e ISO 21001 con certificazione Accredia unico ente designato dal Governo Italiano.

E’ previsto anche un percorso teorico-pratico della durata di 5 giorni durante i quali verranno affrontati non solo i temi strettamente legati all’ambito “pizza”, bensì approfondimenti di marketing, gluten free e molto altro.