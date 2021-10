Corso Its a Bisceglie su Tecnologie 4.0 e transizione digitale: aperte le iscrizioni

La Fondazione ITS Agroalimentare Puglia lancia a Bisceglie un moderno corso ITS incentrato sui temi delle Tecnologie 4.0 e della transizione digitale: un impegno assunto qualche tempo fa dalla Fondazione, presieduta dal prof. Vito Nicola Savino, a cui si è potuto mantenere fede grazie anche alla proficua sinergia con ConfCooperative Puglia e GAL Ponte Lama.

“Il Corso ITS, il quale sarà ospitato presso il mercato cerealicolo, mira ad assicurare abilità in merito a strumenti e strategie che consentiranno all’azienda agroalimentare di impiegare in maniera sempre più interconnessa tecnologie avanzate ”, spiegano gli organizzatori. “Tutto ciò con l’obiettivo di rendere più efficienti e sostenibili le filiere agroalimentari. L’ambito di applicazione nel comparto si baserà sul trasferimento di conoscenze sui sistemi di georeferenziazione. Ma anche sull’applicazione di sensori prossimi e remoti per l’elaborazione di mappe di monitoraggio. Inoltre, si acquisiranno abilità sull’ utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni e sull’ applicazione di macchine a rateo variabile, insieme allo sviluppo di abilità pratiche per l’adozione di tecnologie digitali per la tracciabilità dei dati ”.

Al termine del percorso di studio ITS – superati gli esami finali – si otterrà un titolo di studio ministeriale di V livello EQF, ma durante il biennio gli studenti acquisiscono anche attestazioni supplementari, correlate al profilo professionale in uscita di ciascun corso (certificazione linguistica e informatica, attestato di idoneità all’assaggio degli olii e di sommelier del vino, attestati di auditor/leadauditor, attestato per la condotta di droni, ecc.).

“È un percorso pensato per l’inserimento nel mondo del lavoro. I risultati occupazionali a livello nazionale ci stanno dando ragione, con l’80% di studenti inseriti in ambito coerente ad un anno dal diploma. Un ringraziamento va alle aziende partner e alla Regione Puglia che attraverso il Fondo Sociale Europeo finanziano le attività”. Sono queste le parole del Prof. Vito Nicola Savino, che da anni insieme a tutto il suo team ha scommesso in modo lungimirante in questa progettualità formativa, di cui continuano a beneficiare ogni anno in tanti e i cui corsi sono finanziati al 100%.

Le iscrizioni per il biennio 2021-2023 terminano il 9 ottobre 2021.