Corretto conferimento rifiuti a Bisceglie, prolungato il periodo di controllo a campione

Proseguirà sino al prossimo mese di maggio il controllo a campione su tutto il territorio urbano di Bisceglie del corretto conferimento dei rifiuti da parte sia delle utenze domestiche che non domestiche. Operazioni di controllo che si rendono necessarie per comprendere il grado di conoscenza da parte dei cittadini delle modalità di separazione dei rifiuti e del loro corretto conferimento nei giorni indicati dal calendario in essere.

Ad occuparsi delle verifiche è il personale di Green Link e Pianeta Ambiente, il raggruppamento temporaneo d’impresa che gestisce il servizio di igiene urbana a Bisceglie, con l’ausilio di un ispettore Ambientale insieme agli agenti della Polizia Locale.

A tal proposito è opportuno ricordare a tutte le utenze che è possibile, in qualsiasi momento, scaricare e consultare la App di Green Link, dove sono elencati tutti i tipi di rifiuto con indicata la relativa frazione di conferimento.

“Bisceglie sta tentando di mantenere standard qualitativi elevati – si legge nella nota di Green Link – che le hanno garantito, ad esempio, il riconoscimento anche delle Bandiere Blu in ambito turistico. Uno dei requisiti richiesti per l’ottenimento di questo marchio di qualità molto apprezzato dai turisti italiani ed internazionali è proprio quello relativo al servizio ambientale ottimale. Pertanto, i comportamenti individuali ottimali, possono avere ripercussioni positive sull’economia dell’intera città”. C