Corpus Domini, parrocchia San Lorenzo prepara infiorata: “Invitiamo cittadini a donare fiori”

In occasione della solenne processione del Corpus Domini a Bisceglie, domenica 11 giugno, si terrà la sesta edizione dell’infiorata organizzata dalla parrocchia di San Lorenzo nei pressi del Calvario. Un’iniziativa che ogni anno riscuote sempre grande apprezzamento e che vede gli abituali frequentatori della parrocchia, assieme ad un affiatato gruppo di giovani biscegliesi e fedeli provenienti da altre città limitrofe, lavorare duramente per la raccolta, selezione, “spetalatura” e successiva essiccazione dei fiori.

Per rendere ancora più bella e variegata la composizione di quest’anno, la parrocchia di San Lorenzo invita i cittadini biscegliesi a donare fiori di vario colore per arricchire l’iniziativa. I fiori possono essere consegnati direttamente in parrocchia dalle ore 20.30 in poi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3460576739 (Alessandro) e 340 219 2914 (Angela).

“Anno dopo anno cerchiamo sempre di migliorare e aumentare il tappeto di fiori a livello di superficie ricoperta. In questo, un importante aiuto è svolto da un’azienda privata che anno dopo anno ci permette di raccogliere i petali che sono l’elemento principale dei disegni e da quest’anno ci sta aiutando anche il mercato dei fiori di Terlizzi”, spiegano gli organizzatori. “Ma vogliamo estendere l’appello anche a tutti i cittadini interessati, così da rendere ancora più bello ed esteso il tappeto floreale che andremo a realizzare”.