Corone al Milite Ignoto, Angarano: “Pensiero commosso a Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis”

Questa mattina, mercoledì 4 novembre, il sindaco Angelantonio Angarano ha deposto corone di alloro al Milite Ignoto, in Largo Corazzata Roma e al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II. “La pandemia non ci ha consentito di vivere insieme alle scolaresche e alla Comunità la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, ma nulla ci può impedire di condividere il senso profondo di questa giornata dedicata alla memoria e alla riflessione”, scrive il primo cittadino.

“Abbiamo voluto ricordare chi ha lottato con immenso coraggio e altissimo senso del dovere per coronare il sogno dell’unità nazionale, con il desiderio di un futuro migliore da lasciare in eredità ai propri figli. Il modo migliore per onorare la memoria di quelle vite spezzate troppo presto è coltivare giorno per giorno i valori della pace, della democrazia e della libertà, trasmettendoli ai nostri ragazzi. Un commosso pensiero lo rivolgiamo a Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis, due valenti Figli di questa Città caduti mentre operavano in territori martoriati dalle persecuzioni e dalla guerra”.