“Coreografie poetiche”, a Bisceglie un incontro dedicato alla poesia contemporanea

L’associazione di promozione sociale CompagniAurea propone un nuovo appuntamento culturale dal titolo “Coreografie poetiche”, iniziativa dedicata alla poesia e organizzata dal Gruppo di Lettura “La Leggerezza”. L’incontro si terrà domenica 28 dicembre alle ore 18:30, negli spazi dell’Opificio delle Arti “Aurea Factory” di Bisceglie, in Carrara Finizia 59.

Al centro della serata le voci poetiche di Katiuscia Nazzarini, autrice della raccolta “Il Tarassaco” (Edizioni Giuseppe Laterza, 2025), e di Martina Muci, che presenterà il volume “Coreografie di un lessico caro” (Giovane Holden Edizioni, 2025). Le due poetesse dialogheranno sulle rispettive opere, approfondendo i temi affrontati, il rapporto tra parola ed emozione e i percorsi di ricerca espressiva che caratterizzano la loro scrittura.

Il confronto con le autrici sarà coordinato da Antonio Pasquale, responsabile del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”. Durante l’incontro è previsto anche l’intervento della giovane poetessa Martina Cascavilla, che declamerà alcuni suoi testi, arricchendo ulteriormente il momento di condivisione letteraria.

La serata offrirà al pubblico un’occasione preziosa per avvicinarsi alla poesia contemporanea e conoscere nuove voci del panorama letterario pugliese, in un clima di ascolto e partecipazione. Le letture saranno affidate ai componenti del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”: Gaetano D’Ambrosio, Emma La Notte, Iolanda La Notte, Chiara Losapio, Nicola Losapio, Angela Maria Orlando e Alfonsa Pedone.

CompagniAurea ringrazia Ilaria Di Benedetto per la collaborazione e invita la cittadinanza a partecipare. L’ingresso è libero.