Cooking Solution sostiene il laboratorio inclusivo e valorizza la Focaccia di Bisceglie

Cooking Solution esprime pieno sostegno al laboratorio di cucina realizzato in collaborazione con la Cooperativa S.A.I.D., nell’ambito del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l’autonomia e la comunicazione dell’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie. Il progetto è rivolto agli alunni con disabilità delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in raccordo con l’Ufficio di Piano, i Servizi Sociali e le istituzioni scolastiche del territorio.

Protagonista dell’iniziativa è stata la classe 1ªE dell’Istituto Comprensivo “Don Uva Battisti Ferraris”, plesso Cosmai, coinvolta in un’esperienza formativa e inclusiva che ha puntato a rafforzare competenze comunicative e relazionali attraverso il lavoro cooperativo in cucina. Un’attività capace di coniugare apprendimento pratico e crescita personale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Floriana Spadavecchia e agli chef Giuseppe Frizzale, Leonardo Todisco e Teo Catanzaro per la professionalità e l’entusiasmo trasmessi agli studenti.

In sinergia con Confcommercio Bisceglie e Assolocali, l’associazione APS Cooking Solution promuove anche la valorizzazione della Focaccia di Bisceglie, riconosciuta Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) della Regione Puglia. Emblema della tradizione gastronomica locale, preparata secondo ricette tramandate nel tempo e legata agli ingredienti tipici del territorio, la focaccia rappresenta non solo una specialità culinaria ma un vero patrimonio identitario della comunità.

Il percorso proseguirà il 10 marzo con un nuovo appuntamento presso la Scuola “Riccardo Monterisi”, con l’obiettivo di continuare a promuovere educazione, inclusione e valorizzazione delle eccellenze locali.