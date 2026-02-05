Cooking Solution plaude alla nomina di Carlo Papagni nella Commissione marchio De.Co

Cooking Solution accoglie con soddisfazione la nomina di Carlo Papagni, componente dell’associazione, all’interno della Commissione Comunale per la Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O.), recentemente istituita dal Comune di Bisceglie.

La Commissione, composta da esperti di riconosciuta competenza nei settori commerciale, gastronomico e agroalimentare, rappresenta un passaggio strategico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale. “In questo percorso, la presenza di Carlo Papagni costituisce un valore aggiunto grazie alla sua conoscenza della cucina tradizionale biscegliese e al costante impegno nella promozione delle produzioni identitarie del territorio”, si legge nel comunicato stampa.

Cooking Solution ringrazia quindi l’assessore alle Attività Produttive Onofrio Musco e l’intera Amministrazione Comunale per l’impulso concreto dato alla valorizzazione delle tipicità biscegliesi. “Il marchio DE.C.O. non rappresenta soltanto una garanzia di qualità per i prodotti e per i produttori, ma si configura come un importante strumento di promozione turistica, capace di rafforzare l’identità della città e renderla sempre più attrattiva”, scrivono.

Cooking Solution ribadisce: “Bisceglie può contare su un patrimonio culturale ed enogastronomico di grande rilievo, che vede già riconosciuti tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) eccellenze come il sospiro, la focaccia di Bisceglie, l’arancia rotta all’acqua, cime e strascinati assèse, il pane meniske e lo sfricone, testimonianze autentiche della storia, delle tradizioni e della cultura gastronomica locale. Con l’introduzione delle DE.C.O., questo patrimonio si consolida ulteriormente, offrendo un sostegno concreto ai piccoli produttori e alle microfiliere locali, veri custodi delle tradizioni”.