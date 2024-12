Cooking Solution fa un bilancio delle attività svolte nel 2024

In occasione dello scambio di auguri di Cooking Solution, è stato fatto un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno e sono stati delineati i progetti per il futuro. L’evento ha visto la partecipazione di cariche istituzionali, rappresentanti delle associazioni di categoria e numerosi simpatizzanti, che hanno contribuito alla crescita dell’iniziativa.

“Ogni singolo partecipante rappresenta un ingranaggio fondamentale di una realtà che è nata con l’obiettivo di andare oltre la semplice propaganda, lavorando per creare una rete con tutti gli attori del settore turistico ed enogastronomico. La missione è quella di promuovere la tipicità del territorio e valorizzare le eccellenze locali, con un focus sulla sostenibilità e sull’autenticità delle esperienze gastronomiche”, scrivono i promotori dell’iniziativa.

L’associazione è aperta a chiunque desideri contribuire con idee, proposte e collaborazione, per lavorare in sinergia e raggiungere obiettivi comuni nel prossimo anno. Ogni contributo è visto come fondamentale per un futuro di successo e per un impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali.

Tra gli ospiti istituzionali presenti: l’europarlamentare Francesco Ventola, la consigliera regionale Tonia Spina, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano con l’assessore alle Attività Produttive Onofrio Musco, il presidente Confcommercio Bisceglie Leo Carriera assieme a Katia Todisco, il presidente Proloco Bisceglie Pierpaolo Sinigaglia e il presidente Assolocali Andrea Ferrante.