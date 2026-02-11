Cooking Solution, al Senato premiati gli “Ambasciatori della Cucina Autentica”

Si è svolta nelle sale Senato della Repubblica la cerimonia di conferimento del riconoscimento “Ambasciatori della Cucina Autentica”, istituito dall’associazione biscegliese Cooking Solution e conferito a coloro che si sono distinti per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle tradizioni agroalimentari e delle autenticità del territorio.

La premiazione è avvenuta nel corso della conferenza stampa dedicata ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), su iniziativa della Senatrice Annamaria Fallucchi, che ha visto la presentazione del DDL PAT, a sua prima firma. Nel suo intervento la Senatrice Fallucchi ha dichiarato: «Con il DDL sui PAT abbiamo dato voce a tradizioni che non chiedono di essere reinventate, ma semplicemente riconosciute e tutelate»

A consegnare il riconoscimento 2025 sono stati gli Ambasciatori della Cucina Autentica Barbara Politi, Sandro Romano e Carlo Papagni, insieme alla Senatrice che ha consegnato ai premiati la medaglia del Senato.

I premiati dell’edizione 2026 sono:

Annamaria Fallucchi, per aver dimostrato, attraverso la presentazione del DDL PAT, il profondo legame con le autenticità del territorio e l’impegno a sostegno della tutela delle tradizioni agroalimentari.

Gianfranco La Forgia, per la divulgazione continua dei prodotti e dei produttori della cucina tipica, contribuendo alla conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Silvana Di Lella, per aver dimostrato un costante impegno nella promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di San Nicandro Garganico, fino alla presentazione e all’ottenimento del riconoscimento PAT.

Vincenzo Flena, per il continuo lavoro nel recupero e nella divulgazione dei piatti della tradizione, contribuendo alla conservazione e alla trasmissione del patrimonio gastronomico territoriale.

Angela D’Errico, giovane chef che lavora, trasforma e valorizza i prodotti autoctoni di produzione aziendale, promuovendo una cucina autentica e profondamente legata al territorio.

«È stato un grande onore consegnare questo premio al Senato», ha dichiarato Giuseppe Frizzale, fondatore dell’APS Cooking Solution.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre conferita alla Senatrice Annamaria Fallucchi la tessera di Socio Onorario dell’APS Cooking Solution, per la sua costante presenza e il sostegno alle iniziative associative. A Barbara Politi è stato infine assegnato il Premio Amicizia, realizzato dall’artista Antonella Imbò, per la sua disponibilità e vicinanza all’associazione APS Cooking Solution.

È possibile inviare le proprie segnalazioni di persone che si distinguono nella tutela, promozione e valorizzazione della cucina autentica all’indirizzo e-mail o al numero di telefono dell’APS Cooking Solution: info@cookingsolution.it; +39 353 4685992; cookingsolution.it